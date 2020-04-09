بلوزة ستان.. درة تتألق فى إطلالة تبرز جمال أنوثتها





وظهرت بها درة، ببلوزة ناعمة من الستان الأسود المشجر الذى يبرز عن جمالها، وتتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات بسيطة من الماسكارا، وأحمر الشفاه باللون البيج الفاتح.





كما تركت درة ، شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال أنوثتها.





واختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية عبارة عن سلاسل، وساعة لليد، وأسورة جذابة لإكمال إطلالتها.