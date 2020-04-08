شاهد.. درة تبهر متابعيها بفيديو على تيك توك









وظهرت درة فى الفيديو تقلد الفنانة دنيا سمير غانم فى مسلسل نيلى و شريهان .













وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:









القمر - درة الجميلة - صباحو عسل









كانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم.









ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.









نشرت الفنانة درة فيديو لها من خلال حسابها الشحصى عبر موقع " تيك توك ".