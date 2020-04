View this post on Instagram

لما نبقي في مسلسل فيه مؤلف شاطر يبقي أكيد مسلسل ناجح ان شاء الله بالتوفيق و النجاح يا احمد في اول عمل درامي مع الجميلة يسرا و معانا ان شاء الله بداية جميلة 🙏❤️