AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار رئيس الجمهورية: العقار الياباني لعلاج مرضى كورونا وصل مصر وبدأ تجريبه"فيديو"

السبت 18/أبريل/2020 - 03:10 ص
مستشار رئيس الجمهورية
مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية
Advertisements
اسراء صبري
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن مصر حصلت على كمية كافية من الدواء الياباني لفيروس كورونا وهو عقار "أفيجان"، ذلك لإجراء تجارب سريرية، مشيرا إلى أن العقار وصل بالفعل، وبدأ تجريبه على الحالات الحرجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع قناة  "إم بي سي مصر"، أن الدواء الياباني يستخدم مع الأدوية الأخرى، واختصر مدة تحويل نتائج الاختبار من إيجابية الفيروس إلى سلبية، وقلل شدة المرض.

وأوضح محمد عوض، أن حالات الإصابة في مصر ما زالت محدودة، وفي حدود المتوقع، لأسباب علمية وطبية، كاختلاف الهرم السكاني في مصر، مشيرا إلي أن الكشف المبكر واتباع الإجراءات الاحترازية المشددة سيعمل علي الحد من انتشار الفيروس. 

وأشار إلي أن احد أسباب قلة أعداد الإصابات هو عدم وجود محافظة في مصر لا تحتوى علي مستشفي حميات وأمراض صدرية، بل توجد محافظات فيها أكثر من مستشفى، لافتا إلي أن مستشفى حميات العباسية من أكبر المستشفيات في العالم".

ولفت إلي أن اأعداد الإصابة تسيير بخطى بطيئة جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد كيف طمأن مستشار الرئيس للصحة المصريين بشأن كورونا؟.. فيديو

تاج الدين: قمة انتشار فيروس كورونا خلال الـ 10 أيام المقبلة..فيديو

عوض تاج الدين: معظم المتعافين شباب ومتوسطو العمر.. وهذه الفئة لا تتعرض لمضاعفات كورونا

مستشار الرئيس يطمئن المصريين بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

من بينها السعودية.. 20 دولة تعلن موافقتها على استخدام دواء ياباني لعلاج فيروس كورونا

عقب وصوله مصر.. معلومات عن عقار أفيجان الياباني لعلاج مرضى كورونا

ترشيحاتنا

إزالة برج مخالف على نهر النيل في المنيا .. شاهد

إسرائيل: 12982 إصابة و151 وفاة بفيروس كورونا

ربنا يحفظكم.. حلا شيحة تهنئ ياسمين صبري بعقد قرانها

حقيقة إخلاء قصر العيني لاكتشاف أكثر من 200 حالة كورونا

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل التفاوض مع مدرب برشلونة

أخبار الأهلي.. أزارو يقترب من الرحيل للدوري البلجيكي.. وليفربول يتحدى النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجزر والمشمش والكيوي..اطعمة تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان

شاهد.. عارضة أزياء بـ ساق واحدة في جلسة تصوير لدعم ذوي الأعضاء المبتورة

بـ ملابس غزل البنات.. ابنة شريف منير بإطلالة غريبة