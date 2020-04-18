مستشار رئيس الجمهورية: العقار الياباني لعلاج مرضى كورونا وصل مصر وبدأ تجريبه"فيديو"

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن مصر حصلت على كمية كافية من الدواء الياباني لفيروس كورونا وهو عقار "أفيجان"، ذلك لإجراء تجارب سريرية، مشيرا إلى أن العقار وصل بالفعل، وبدأ تجريبه على الحالات الحرجة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع قناة "إم بي سي مصر"، أن الدواء الياباني يستخدم مع الأدوية الأخرى، واختصر مدة تحويل نتائج الاختبار من إيجابية الفيروس إلى سلبية، وقلل شدة المرض.





وأوضح محمد عوض، أن حالات الإصابة في مصر ما زالت محدودة، وفي حدود المتوقع، لأسباب علمية وطبية، كاختلاف الهرم السكاني في مصر، مشيرا إلي أن الكشف المبكر واتباع الإجراءات الاحترازية المشددة سيعمل علي الحد من انتشار الفيروس.



