لمنع التجمعات فى شم النسيم.. محافظ أسوان: إلغاء الرحلات النيلية وتشديد الرقابة على غلق المتنزهات

إجراءات عديدة اتخذتها أجهزة الدولة بشأن غلق جميع أماكن التنزة والحدائق يوم الاحتفال بشم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تعليق حميع الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر يوم الإثنين القادم الموافق عيد شم النسيم، بجانب تشديد الرقابة على غلق المتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز والمدن.





وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية والفنادق والموتيلات والكافتريات السياحية، فضلًا عن المناطق التى تشهد إقبالًا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.

وقال المحافظ إن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاستباقية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم المرور على بعض الفنادق السياحية للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية وعدم وجود نزلاء داخل الفنادق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وشدد محافظ أسوان على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمساندة القطاع السياحى، علاوة على توفير الحماية الاجتماعية والحفاظ على العمالة السياحية حتى لا تؤثر بالسلب على الحياه المعيشية لأسرهم خلال الفترة الحالية لحين القضاء على مشكلة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما اطمأن اللواء أشرف عطية على قيام الفنادق السياحية بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين وخاصة ارتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة فى مداخل هذه الفنادق، فضلًا عن التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية .

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