بالأسماء.. خسائر جيش مصر الأبيض.. وفاة 4 وإصابة 60 طبيبا بفيروس كورونا

كشف مصدر طبي بالنقابة العامة للأطباء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد من الأطباء، موضحا أنه طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، فإن العدد بلغ 60 طبيبا، توفي منهم 4 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل).





أسماء الأطباء المتوفين:

أحمد اللواح





سونيا عبد العظيم





جبريل على يوسف





طارق شكرى





وأوضحت النقابة، في بيانها، أن الحصر لا يزال مستمرا ومرشحا للزيادة.



