AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالأسماء.. خسائر جيش مصر الأبيض.. وفاة 4 وإصابة 60 طبيبا بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 03:01 م
أطباء مصر في مستشفيات
أطباء مصر في مستشفيات العزل
Advertisements
محمد غالي
كشف مصدر طبي بالنقابة العامة للأطباء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد من الأطباء، موضحا أنه طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، فإن العدد بلغ 60 طبيبا، توفي منهم 4 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل).

أسماء الأطباء المتوفين:
أحمد اللواح

 سونيا عبد العظيم

 جبريل على يوسف

طارق شكرى

وأوضحت النقابة، في بيانها، أن الحصر لا يزال مستمرا ومرشحا للزيادة.

ودعت وزارة الصحة إلى إعلان الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم بواجبها النقابى حيال أسرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خسائر جيش مصر الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتي وفاة.. نقابة الأطباء تطالب ببيانات المصابين.. والصحة تنعي الطبيب أحمد اللواح شهيد الواجب

100 طبيب يفوزون بقرض 50 ألف جنيه من النقابة

الأطباء تخاطب وزيرة الصحة لحل مشكلة دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰

خسائر جيش مصر الأبيض.. 3 حالات وفاة و43 إصابة بفيروس كورونا

أهم الأخبار.. تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا.. دفن طبيبة المنصورة ضحية كورونا بالقوة

بالأسماء خسائر جيش مصر الأبيض.. 44 مصابا بفيروس كورونا توفي منهم 4

ترشيحاتنا

أصالة: الكورونا أحسن حاجة حصلتلي في حياتي

الداخلية السعودية: حجر كامل على حي الفيصلية والفاضلية بالأحساء

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا تخطى حاجز 150 ألف حالة

البحوث الفلكية تنفي شائعة اصطدام كويكب عملاق بالأرض.. تفاصيل

رسالة غامضة من نوال الزغبي عبر إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. 7 طرق لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

منع شباب من دخول منتجع سياحي.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الأكمنة قبل شم النسيم