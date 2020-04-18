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تعليم

تعليم القاهرة تستعد لإطلاق قناتها التعليمية

السبت 18/أبريل/2020 - 04:57 م
مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
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ياســـمين بدوي
عقد محمد عبد التواب  مدير عام  التعليم العام والتجربيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اللقاء التجريبى الأول عبر شبكة الإنترنت لفريق عمل القناة التعليمية لمديرية تعليم القاهرة (قناة تعليم القاهرة اون لاين ) ، والتي تضم 50 معلما من ذوي الخبرات المتميزة في مجال عملهم من المدارس الرسمية الحكومية. 

وبدأ الاجتماع بتهنئة الجميع بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد وحلول شهر رمضان المبارك.

كما قدم مدير عام التعليم العام خالص الشكر لفريق العمل من المعلمين المخلصين جنود التعليم الذين وقفوا بجانب ابنائنا الطلبة فى تلك الفتره الراهنة  التى تمر بها البلاد

وناقش آليات العمل وتم  وضع قواعد تنظيمية منها: عقد  الاجتماعات  اون لاين من خلال برنامج الزووم ، واتاحة المشاركه لجميع الاعضاء من خلال تفعيل reactio 

وتم التشديد على : توعية اولياء الامور بعدم شراء الابحاث الجاهزة ومنع استغلالهم ، وتوعية الطلاب بأهمية عمل البحث والعمل التعاوني  والاستفادة من النتائج ، وزيادة الوعي والثقافة البحثية ، حيث يحدد ادمن واحد لكل مدرسة ، مع مراعاة سرية  كلمة السر الخاصة بادمن المدرسة وعدم إعلانها  بالإدارة ، والاستعداد لبث قناة تعليم القاهرة اون لاين على ان يتم إثراؤها بفيديوهات تخضع لمعايير فنية يشرف عليها السيد موجهه عام المادة 
  
وفي نهاية اللقاء أكد الاستعداد التام  للعمل بالقناة فور اطلاق مدير المديرية اشارة البدء لفريق العمل  ، وتم تشجيع الفريق بعبارات الدعم والتفاؤل ، وترحيب المديرية بكافة المقترحات المتميزة التي تخدم العملية التعليمية 

كما تم التنويه عن  اطلاق مسابقة المعلم المتميز تحفيزا لجنود التعليم ابطال معركة الوعي ، وبناء الفكر الإيجابي وثقافة التعلم عن بعد والتعلم التكنولوجي الحديث الذي يواكب مستحدثات العصر .
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