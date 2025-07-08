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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هدايا وكتب بسعر التكلفة بجناح الأزهر في معرض الإسكندريَّة للكتاب

جانب معرض الكتاب
جانب معرض الكتاب
عبد الرحمن محمد

يشهد جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندريَّة للكتاب، في دورته العشرين، إقبالًا واسعًا من الزوَّار، خاصة من فئة الشباب، الذين توافدوا لليوم الثاني على التوالي على منفذ بيع الكتب بالجناح، في مشهد يعكس حرص الجمهور على المعرفة وسعيهم لاقتناء إصدارات الأزهر التي تعالج أبرز القضايا الفكريَّة والمجتمعيَّة المعاصرة.

ويحرص الأزهر من خلال جناحه المتميز على تقديم باقة متنوِّعة من الإصدارات التي تجمع بين عمق التراث وأصالة المنهج، وبين معالجات واقعية لقضايا العصر؛ حيث تشمل الكتب المعروضة موضوعات معاصرة مثل مجابهة العنف، ومكافحة الإسلاموفوبيا، وقضايا الشباب، فضلًا عن إصدارات تسلِّط الضوء على التصورات الصحيحة لعلوم الدين.

وفي بادرة تعكس اهتمام الأزهر بتعزيز الوعي وتيسير الوصول إلى مصادر المعرفة، تُطرح معظم الكتب والإصدارات بسعر التكلفة، فيما تُوزَّع بعضها كهدايا مجانية، وعلى رأسها مجلة الأزهر، وكتب خاصة بالعقيدة والحج، وأخرى موجهة لفئة الشباب، في خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم الإيجابيَّة وتوسيع دائرة الاطلاع لدى الفئات الناشئة.

ولم تُغفل مشاركة الأزهر هذا العام الجانب التفاعلي؛ حيث يتضمن الجناح عددًا من الأركان الثقافيَّة والتعليميَّة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من أبرزها: ركن الفتوى، الذي يقدم إجابات وافية من علماء الأزهر على أسئلة الجمهور، وركن الطفل، الذي يجمع بين التَّعليم والتَّسلية، وركن فن الخط العربي، الذي يتيح للزوَّار تجربة فنية مباشرة، إلى جانب ركن قطاع المعاهد الأزهرية، الذي ينظم ورشًا فنية وتوعوية تعزِّز الانتماء وتعمِّق الفهم الديني والثقافي.

كما يعرض الجناح مجموعةً مختارةً من الإصدارات الفكرية والعلمية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومركز الأزهر العالمي للترجمة، وهي إصدارات تُسهم في تعزيز الخطاب الديني الرصين وترسيخ مبادئ الوسطية.

وتأتي هذه المشاركة النشطة امتدادًا للدور الرائد الذي تضطلع به منطقة الإسكندرية الأزهرية في خدمة المجتمع، وحرصها على تعزيز جسور التواصل الثقافي والمعرفي بين الأزهر والجمهور، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى نشر الفكر المستنير ورفع الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.

يُذكر أن جناح الأزهر يقع هذا العام بجوار القبة السماويَّة داخل مكتبة الإسكندرية، ويمتد على مساحة واسعة تحتضن أركانًا نوعية وإصدارات فكرية متجددة، تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية والدينية، وتلبِّي احتياجات الزوَّار من المعرفة والتوجيه.

الأزهر معرض الكتاب الإسكندرية

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