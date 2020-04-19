أمريكا تسجل 1891 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 1891 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وفي وقت سابق من مساء السبت، قال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل إلى 35.443 شخصا.





وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 690714، بعد تسجيل نحو 29 ألف إصابة جديدة.





إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المتوقع أن يصل عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 60 ألفا.





وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها إدارته ساهمت في إنقاذ نحو 300 ألف أمريكي من الموت بفيروس كورونا.



