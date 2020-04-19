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توك شو

عمرو أديب يمزح مع دينا الشربيني: جايلك فقدان ذاكرة زي بتاعت أفلام زمان..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:41 م
دينا الشربينى وعمرو
دينا الشربينى وعمرو دياب
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عادل نصار
مازح الإعلامى عمرو أديب، الفنان دينا الشربينى، قائلًا " جايلك فقدان ذاكرة زى بتاعت أفلام زمان؟"، مضيفًا  " هل روحتوا لأطباء نفسيين للتعرف على أعراض فقدان الذاكرة؟" متابعًا انا نفسي افقد الذاكرة فى مرة".

وردت الفنانة دينا الشربينى  مازحة على عمرو اديب" خلال لقاء ببرنامج " الحكاية" المذاع على فضائية " MBC مصر"، انا كمان نفسي افقد الذاكرة"، مشيرة إلى أن هناك مرض فقدان الذاكرة بالفعل وتم التواصل مع الأطباء النفسيين للتعرف على أنواع المرض.

وتابعت أن هناك أشخاصا يفقدون الذاكرة تمامً، وأشخاص آخرين يفقدون جزء من ذاكرتهم، كما ان البعض يستعيدون ذاكرتهم والبعض الآخر لا يستعيدها.

وأوضحت ان دورها فى مسلسل لعبة النسيان مختلف عن باقى أدوار فقدان الذاكرة التى قدمت فى السينما والافلام المصرية، خاصة وأن الشخصية تستعيد ذاكرتها وقتيًا وتنسى مرة أخرى.
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