دينا الشربيني تواصل تصوير مسلسل لعبة النسيان

مسلسل " لعبة النسيان" ويتناول المسلسل حياة المرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوي.







