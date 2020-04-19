دينا الشربيني تواصل تصوير مسلسل لعبة النسيان

تواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "لعبة النسيان" وذلك في منطقة العبور تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2020.
مسلسل " لعبة النسيان" ويتناول المسلسل حياة المرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوي.
وكانت قد تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن علاقتها بالفنان عمرو دياب خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية، وقالت: "أنا أصلا لما بتكلم عنه شوية مش بعرف أتكلم أوى عشان مش بعرف أديله حجمه، وهو رقم واحد فى الشرق الأوسط وناجح بقاله 30 سنة".