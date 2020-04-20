الصحة: هناك مجموعة من الناس يجب أن نفرض عليهم حظراً مجتمعياً لحمايتهم.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن المتعارف عليه حول العالم عن فيروس كورونا إنه سريع الانتشار وينتشر بين الناس و اكبر نسبة وفاه بسببة تكون في كبار السن او في أصحاب الأمراض المزمنة .





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة،: إننا نؤكد على المواطنين أن أعداد الحالات تساوى الالتزام المجتمعي وعدد حالات الوفيات تساوى الأمراض المزمنة .





وأوضح حسام حسني ، أن الدولة لم تفرض حظرا كاملا ولكن هناك مجموعة من الناس يجب ان نفرض عليهم حظرا مجتمعيا لحمايتهم وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كبار السن هم من يتجاوزون 60 سنة والأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والضغط والسكر وأمراض الصدر المزمنة .





واستكمل حسام حسني ، أن المرحلة الثالثة لم ندخل بها لأنها يتضاعف بها أرقام الإصابات مضاعفة تركيبية ولكن كلما كنا حذرين وكان لدينا الوعي الكامل ستقل أرقام الإصابات .