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توك شو

الصحة: هناك مجموعة من الناس يجب أن نفرض عليهم حظراً مجتمعياً لحمايتهم.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:25 ص
حسام حسني
حسام حسني
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن المتعارف عليه حول العالم عن فيروس كورونا إنه سريع الانتشار وينتشر بين الناس و اكبر نسبة وفاه بسببة تكون في كبار السن او في أصحاب الأمراض المزمنة .

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة،: إننا نؤكد على المواطنين أن أعداد الحالات تساوى الالتزام المجتمعي وعدد حالات الوفيات تساوى الأمراض المزمنة .

وأوضح حسام حسني ، أن الدولة لم تفرض حظرا كاملا ولكن هناك مجموعة من الناس يجب ان نفرض عليهم حظرا مجتمعيا لحمايتهم وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كبار السن هم من يتجاوزون 60 سنة والأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والضغط والسكر وأمراض الصدر المزمنة .

واستكمل حسام حسني ، أن المرحلة الثالثة لم ندخل بها لأنها يتضاعف بها أرقام الإصابات مضاعفة تركيبية ولكن كلما كنا حذرين وكان لدينا الوعي الكامل ستقل أرقام الإصابات .
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