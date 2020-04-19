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رياضة

إعلان جدول زمني جديد لإنهاء بطولتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليج.. تفاصيل

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:26 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
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القسم الرياضي
تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى إيقاف جميع بطولات ودوريات كرة القدم حول العالم، بما فيها بطولتا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، واللتان تعدان أشهر وأهم بطولات الأندية حول العالم.

تأجيل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قبل الانتهاء حتى من إتمام مباريات الدور ثمن النهائي أثار العديد من التكهنات والاجتهادات حول موعد وكيفية استكمال نسخة الموسم الحالي 2019 /2020.

وخرجت شبكة سكاي سبورت العالمية في نسختها الإيطالية، لتوضح الجدول الزمني الجديد المقترح من قبل يويفا، لإنهاء البطولتين الأبرز في أوروبا، في شهر أغسطس المقبلة.


وأكدت الشبكة استئناف مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، في السابع من شهر أغسطس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 29 من الشهر ذاته على في مدينة أسطنبول التركية.


وأوضحت سكاي سبورت، أن الاقتراح يقضي باستكمال مباريات ثمن نهائي اليوروبا ليج يومي 2،3 من شهر أغسطس، على أن تقام مباريات ربع النهائي يومي 10 و13 من الشهر ذاته، فيما تنطلق مباريات الدور نصف النهائي يومي 17 و20 من أغسطس، مقابل خوض المباراة النهائية يوم 27 في العاصمة البولندية.

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