فتيات كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد يطرحن ترنمية دينية أون لاين .. شاهد

طرح فريق خدمة إعدادي بنات بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد ، الترنيمة الدينية " عند شق الفجر باكر" اون لاين كفيديو تم رفعه علي وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة كل الأقباط بالمحافظة الإحتفال بعيد القيامة المجيد وهم بمنازلهم اليوم ، في ضوء الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد.





وينشر صدى البلد " فيديو الترنيمة الدينية المسيحية " عند شق الفجر باكر " والذي شارك فيه فتيات من صفوف المرحلة الإعدادية الثلاثة ، وظهروا في تناسق وتكامل تام في العزف والغناء ، كل منهن علي ألته الموسيقية من منزله.





وبمجرد طرح فيديو الترنيمة الدينية لفتيات إعدادي علي وسائل التواصل الإجتماعي الفيس بوك ، وإنهالت التعليقات الإيجابية علي الفيديو ، وقد أشاد الجميع بعزف الفتيات والغناء مؤكدين أنهم أضافوا جو من السعادة والأجواء الدينية داخل المنازل المسيحية البورسعيدية اليوم .





وشارك في العزف علي أله القانون فلومينا القس بيمن، بينما شارك في العزف علي الأرج مارينا لوقا وناردين هاني وسيمون إيهاب ، وشارك في العزف علي الجيتار كارول مينا ، وشارك في العزف علي الاكسليفون أوليفيا أشرف ، بينما كان الأداء الصوتي لمريم جون ، وسما فادي، والإلقاء لكارول مراد وجوسانا جورج ، وذلك تحت إشراف وإعداد إليكتروني للفيديو من تاسوني جومانا عاطف .





وقالت الدكتور جوزفين والدة عازفة القانون " فلومينا " " الفكرة جاءت لإسعاد المسيحيين في يوم العيد لأنهم لأول مرة لم يذهبوا للكنائس في مثل هذا اليوم ".





وتابعت " الفتيات قررن أن يحملن علي عاتقهن إدخال السعادة لقلوب الجميع ، وقاموا بتعمل التدريبات في منازلهن علي لحن الترنيمة كل منهن علي ألته الموسيقية ".





واستكملت الدكتورة جوزفين : قامت كل فتاة بالعزف من منزلها وقامت تاسوني جومانا مسئولة فريق اعدادي الفتيات في كنيسة الأنبا بيشوي بإعداد الفيديو وتجميعه إليكترونيا" مشيرة بأنها تشعر بالفخر والسعادة من ردود الفعل الإيجابية بعد طرح الفيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي ".





و قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " الكنيسة الان تتواصل مع شعبها اون لاين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والتطبيقات التكنولوجية المختلفة يوميا وذلك لمشاركتهم في الأجواء الإجتفالية والدينية".



