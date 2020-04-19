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رياضة

أخبار الرياضة.. حارس بيراميدز يماطل في التجديد من أجل الأهلي.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:40 م
مؤمن زكريا نجم فريق
مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم ، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أشهر تفصلنا على الميركاتو الصيفي المنتظر لدى الفرق الكبرى المتواجدة فى الدوري، والجميع ينتظر الأنباء التي ترددت بشأن اتفاق احمد الشناوي مع النادي الأهلي للانتقال إليه، بعدما قرر شريف اكرامي الرحيل عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم، ولكن ظهر المهدي سليمان ضمن اهتمامات القلعه الحمراء .


كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي حصلت علي موافقة الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب افريقي خلال الساعات الماضية.


نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، دعاء يعبر به عن حالته حيث يمر اللاعب بمرحلة صعبة بسبب الحالة المرضية التي تعرض لها مؤخرًا.



ينشر "صدى البلد"، صورة من الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز.




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