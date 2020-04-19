أخبار الرياضة.. حارس بيراميدز يماطل في التجديد من أجل الأهلي.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي حصلت علي موافقة الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب افريقي خلال الساعات الماضية.





نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، دعاء يعبر به عن حالته حيث يمر اللاعب بمرحلة صعبة بسبب الحالة المرضية التي تعرض لها مؤخرًا.







