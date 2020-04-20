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رياضة

نجم الزمالك السابق: الخطيب وثابت البطل فاوضوني.. وفضلت الأبيض

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:52 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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نور عادل
قال عصام مرعي، مدرب نادي الزمالك سابق، إنه تلقى مفاوضات من قبل النادي الأهلي عن طريق محمود الخطيب وثابت البطل.

وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الخطيب كلمني وتقابلنا ووجدت معه ثابت البطل وكانوا يقنعوني من أجل الانضمام إلى النادي الأهلي في ظل مفاوضات نادي الزمالك".

وتابع: "على الجانب الآخر، فاوضني حمادة إمام من أجل الإنضمام إلى نادي الزمالك، وميولي الزملكاوية حسمت توقيعي لنادي ميت عقبة".

وكان عصام مرعي أحد لاعبي نادي الزمالك في الفترة من 1991 وحتى 1998 ، وكان مدرب لنادي الزمالك مؤقت عقب اقالة المدير الفني السابق الصربي نيبوشا.

وحصد عصام مرعي مع الزمالك مسابقة الدوري المصري مرتان، ما حصد دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرة، وبطولة الافرواسيوي.
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