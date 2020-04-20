نجم الزمالك السابق: الخطيب وثابت البطل فاوضوني.. وفضلت الأبيض

قال عصام مرعي، مدرب نادي الزمالك سابق، إنه تلقى مفاوضات من قبل النادي الأهلي عن طريق محمود الخطيب وثابت البطل.





وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الخطيب كلمني وتقابلنا ووجدت معه ثابت البطل وكانوا يقنعوني من أجل الانضمام إلى النادي الأهلي في ظل مفاوضات نادي الزمالك".





وتابع: "على الجانب الآخر، فاوضني حمادة إمام من أجل الإنضمام إلى نادي الزمالك، وميولي الزملكاوية حسمت توقيعي لنادي ميت عقبة".



