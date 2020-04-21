محمد صلاح: البلاي ستيشن قد يطور أداء اللاعبين.. فيديو

وأكمل: "البلاي ستيشن قد يطور أداء اللاعبين في ممارسة كرة القدم، فمن الممكن أن يطبق مهارات جديدة يفعلها في اللعبة، داخل الملعب".

وأكمل: "البلاي ستيشن قد يطور أداء اللاعبين في ممارسة كرة القدم، فمن الممكن أن يطبق مهارات جديدة يفعلها في اللعبة، داخل الملعب".

وتوج الزمالك ببطولتي السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بطل أفريقيا آخر نسختين .



