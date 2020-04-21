محمد صلاح: البلاي ستيشن قد يطور أداء اللاعبين.. فيديو

يرى محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن دراسة اتحاد الكرة لإقامة دورة بلاي ستيشن ستفيد اللاعبين.
وقال صلاح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ظروف العالم هي ما تحدد إمكانية عودة النشاط الرياضي".
وأكمل: "البلاي ستيشن قد يطور أداء اللاعبين في ممارسة كرة القدم، فمن الممكن أن يطبق مهارات جديدة يفعلها في اللعبة، داخل الملعب".
وتوج الزمالك ببطولتي السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بطل أفريقيا آخر نسختين .
ويشار إلى أن محمد صلاح عمل في مجال التدريب فور اعتزاله، وكانت البداية مع نادي الزمالك "مساعد مدرب" أعوام 1996 و 1999 و 2002-2005 و 2014 و مدير فني للفريق الأول 2005 و2014-2015، و مدير فني لناشئي الزمالك 20 عاما خلال الفترة 2006-2009.