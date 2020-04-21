نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بموافاته بالحسابات الختامية

طالب نقيب المحامين رجائي عطية، نقباء النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة بالحسابات الختامية عن السنوات من 2016 وحتى 2019 م

وذلك مع بيان حساب الإيرادات والمصروفات من يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020 وبالميزانية التقديرية عن العام المالي 2020 وذلك لتقدير وصرف المخصصات المالية لكل نقابة فرعية.





نص الخطاب

السادة الأساتذة/ نقباء النقابات الفرعية

تحية طيبة وبعد

إلحاقا إلى كتابنا إليكم بتاريخ 4/4/2020 يرجى التكرم بسرعة موافاتنا بالحسابات الختامية عن السنوات من 2016 وحتى 2019 مع بيان حساب الإيرادات والمصروفات من يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020 وموافاتنا بالميزانية التقديرية عن العام المالي 2020 وذلك حتى يمكننا تقدير وصرف المخصصات المالية لكل نقابة فرعية.

برجاء التكرم باعتبار هذا هاما وعاجلا ليتوفر للنقابات الفرعية ما تستطيع به القيام بأعبائها.

تحريرا في 21/4/2020

نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب