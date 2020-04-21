AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

هالة السعيد أمام البرلمان: الاقتصاد العالمي سينكمش 3% هذا العام.. ولدينا خطة للتعامل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:47 م
وزيرة التخطيط والتنمية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد
Advertisements
فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020 و2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى أمام مجلس النواب، بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. 

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد، إن خطة العام المالي المقبل تأتي في ظل مواجهة العالم لأزمة فيروس كورونا التى امتدت تأثيراتها لتشمل جانبي العرض والطلب معًا واتسع نطاقها ليشمل كل القطاعات، مشيرًة إلى توقعات المؤسسات الدولية انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% عام 2020.

وأوضحت السعيد أنه فى إطار مواجهة الأزمة اتخذت الدولة المصرية حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، وشمل ذلك مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة (100 مليار جنيه)، وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة الى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وقد عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات. 

وأشارت السعيد إلى الإنجازات التى حققتها الدولة قبل أزمة فيروس كورونا والتي جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، كما ارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة 2020-21 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5٪، ومُعدّل نمو مُتوقّع 4.2٪ لعام 19-2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8٪ تأثّرًا بالأزمة، كما أنه من الـمُقدّر أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ويأتي هذا التقدير الـمُتحفّظ لنمو الناتج المحلي الإجمالي كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، إلا إنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبِعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة، وتضُم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية.
Advertisements

ترشيحاتنا

عصر الاحتراف.. شوبير يكشف مصير انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

شفرة موس وجروح بالرقبة واليدين.. قتيل الجيزة خرجت ابنته الصغرى من غرفتها فوجدته مذبوحا

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

فريد الأطرش .. تعرف على حكاياته مع النساء بدون زواج

الصابون أفضل.. الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام الكحول.. فيديو

رزق المصريين.. بدء إنتاج الغاز الطبيعى من بئرين جديدين بالبحر المتوسط

AdvertisementS

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

رزق المصريين.. بدء إنتاج الغاز الطبيعى من بئرين جديدين بالبحر المتوسط

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

الصابون أفضل.. الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام الكحول.. فيديو

هل ينجح افيجان في علاج كورونا؟ .. القومي للبحوث يعلن أخبارا مبشرة للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا تبهر متابعيها بممارسة اليوجا في الحجر المنزلي

عاش هنا يوثق علاقة والد سيد مكاوى بفقد بصره.. عمله مسحراتى تسبب فى الهجوم عليه.. والليلة الكبيرة سبب زواجه من محبوبته

بسبب وباء كورونا.. شاب ثلاثيني يضطر لخلع ضرسه بنفسه باستخدام كماشة