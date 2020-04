ليدي جاجا تعبر عن سعادتها بالمشاركة في حفل One world : together at home

أعربت النجمة العالمية ليدي جاجا عن سعادتها بمشاركتها في حفل One world : together at home الذي اقيم يوم السبت الماضي وساهم في جمع تبرعات لمتضرري كورونا حول العالم، بتنظيم منطمة الصحة العالمية.





وغردت ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :""شكرا لكم من صميم قلبي على مشاهدة #TogetherAtHome والمشاركة في لحظة من "العطف العالمي" مع بعضنا البعض ونشر النوايا الإيجابية والمحبة .. نحن نحبكم ".





وشاركت ليدي جاجا في ptg One World: Together at Home – عالم واحد : معا من المنزل ،مع نجوم الغناء باول ماركتيني، بيلي ايليش، ستيفي وندر في بث مباشر يجمع بين قنوات ABC و NBC و CBS.





وقدم هذا كل من الاعلامي الامريكي جيمي فالون، جيمي كاميل وستفين كولبرت، والذي يشارك في انتاجه منظمة الصحة العالمية.





وتهدف هذه الحفلة للاحتفال بالطاقم الطبي حول العالم الذي يحارب فيروس كورونا، كما تتضمن مبادرات خيرية محلية ودولية لمساعدة الاشخاص المتضررين من انتشار الوباء.