AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اليوم.. حفل عالمي للنجمة ليدى جاجا لجمع التبرعات في مواجهة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 05:42 ص
ليدى جاجا
ليدى جاجا
Advertisements
محمد نبيـل
تقدم اليوم النجمة ليدي جاجا حفلا ضخما على الهواء مباشرة لجمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت ليدى جاجا أن التبرعات التى ستجمع من الحفل ستذهب لصالح منظمة الصحة العالمية، وسيشارك فى تقديم الحفل مذيعو البرامج التليفزيونية جيمى كيميل، وجيمى فالون، وستيفن كولبير.

وستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية، بعد البث التلفزيوني المنتظر.

ووجهت النجمة العالمية ليدي جاجا رسالة من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من تزايد انتشار فيروس كورونا، بعدما كتبت على تويتر: عيد فصح سعيد للعالم ، اعلم ان الكثير  يعاني الآن ،، فسواء كنت تحتفل بعيد الفصح أم لا  أتمنى لك يوم مميز حتي اذا كان من خلال ابتسامة واحدة فقط .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليدي جاجا تتسبب في أزمة بين زوجين.. اعرف التفاصيل

ليدي جاجا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد Chromatica

لن أقابل والدي.. ليدي جاجا تعلن عن عزل منزلي بسبب كورونا

بعد إعلانها عدم زيارتها لوالدها ..ليدي جاجا مع حبيبها في العزل المنزلي بسبب كورونا

بسبب كورونا.. ليدي جاجا تؤجل موعد طرح ألبومها

بمشاركة نجوم العالم.. الصحة العالمية تكشف تفاصيل مبادرة لدعم الأطقم الطبية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور

هنا الزاهد تبهر جمهورها بفيديو جديد على التيك توك ... شاهد

القصة الكاملة لمتعافي من كورونا: لم تظهر علي أعراض.. وأنصح الأهالى بالتطهير والتعقيم

أخبار الفن.. عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. ظهور نادر لعائلة عادل إمام

صورة نادرة لـ عادل إمام بصحبة أولاده الثلاثة.. شاهد

لأول مرة... لقاء ل هيفاء وهبى بعمر العشرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبت الطلبات ينقذ عجوزا مصابت بالسرطان خلال الحظر في بريطانيا

35 الف جنيه مصرى..سعر فستان وحذاء ياسمين صبري فى كتب كتابها

رضيع بذراع واحدة.. أصغر مشاهير إنستجرام بآلاف المتابعين| شاهد