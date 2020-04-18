اليوم.. حفل عالمي للنجمة ليدى جاجا لجمع التبرعات في مواجهة كورونا

تقدم اليوم النجمة ليدي جاجا حفلا ضخما على الهواء مباشرة لجمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت ليدى جاجا أن التبرعات التى ستجمع من الحفل ستذهب لصالح منظمة الصحة العالمية، وسيشارك فى تقديم الحفل مذيعو البرامج التليفزيونية جيمى كيميل، وجيمى فالون، وستيفن كولبير.

وستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية، بعد البث التلفزيوني المنتظر.





ووجهت النجمة العالمية ليدي جاجا رسالة من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من تزايد انتشار فيروس كورونا، بعدما كتبت على تويتر: عيد فصح سعيد للعالم ، اعلم ان الكثير يعاني الآن ،، فسواء كنت تحتفل بعيد الفصح أم لا أتمنى لك يوم مميز حتي اذا كان من خلال ابتسامة واحدة فقط .