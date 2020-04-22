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منوعات

طبيب بيطري.. قد تتعرض الكلاب لأمراض نفسية بسبب الحجر الصحي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرض العالم منذ بداية 2020 لجائحة فيروس كورونا التي اقتحمت العالم، ولم تترك دولة دون أن تشكل فيها خطرا بسبب ذلك الفيروس المميت ، لذلك اتبعت دول العالم كله اجراءات الوقاية من الاصابة بالفيروس و فرضت الحجر الصحي على مواطنيها . 
ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، بعد دراسة أقامتها جامعة هارفارد ، أن الكلاب هي الكائنات الحية المتضررة الوحيدة من إنهاء الحظر وعودة الحياة لطبيعتها . 

أوضحت الدراسة أن فترة الحجر الصحي التي فرضتها حكومات العالم كله على مواطنيها جعلتهم يمكثون في المنزل لفترات طويلة ، بالطبع ذلك الإجراء الوقائي كان له سلبيات و إيجابيات و لكن يعيش المواطنون في العالم على أمل العودة للوضع الطبيعي كما كان في الماضي . 

و اشارت الدراسة التي قام بها أحد الأطباء البيطريين إلى أن الكلاب سيتضررون بسبب عودة أصحابهم للعمل مرة أخرى بعد أن تعودوا على وجودهم في المنزل طيلة اليوم ، خطوة كهذه قد تصيب الكلاب بالاكتئاب والأمراض النفسية. 
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