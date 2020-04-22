طبيب بيطري.. قد تتعرض الكلاب لأمراض نفسية بسبب الحجر الصحي

تعرض العالم منذ بداية 2020 لجائحة فيروس كورونا التي اقتحمت العالم، ولم تترك دولة دون أن تشكل فيها خطرا بسبب ذلك الفيروس المميت ، لذلك اتبعت دول العالم كله اجراءات الوقاية من الاصابة بالفيروس و فرضت الحجر الصحي على مواطنيها .

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، بعد دراسة أقامتها جامعة هارفارد ، أن الكلاب هي الكائنات الحية المتضررة الوحيدة من إنهاء الحظر وعودة الحياة لطبيعتها .





أوضحت الدراسة أن فترة الحجر الصحي التي فرضتها حكومات العالم كله على مواطنيها جعلتهم يمكثون في المنزل لفترات طويلة ، بالطبع ذلك الإجراء الوقائي كان له سلبيات و إيجابيات و لكن يعيش المواطنون في العالم على أمل العودة للوضع الطبيعي كما كان في الماضي .





و اشارت الدراسة التي قام بها أحد الأطباء البيطريين إلى أن الكلاب سيتضررون بسبب عودة أصحابهم للعمل مرة أخرى بعد أن تعودوا على وجودهم في المنزل طيلة اليوم ، خطوة كهذه قد تصيب الكلاب بالاكتئاب والأمراض النفسية.