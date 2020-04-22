مصطفى شوقى يطرح دعاء «اشفى كل مريض»

طرح الفنان مصطفى شوقى كليب "دعاء إشفى المريض" بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم وهو من كلمات أحمد شوقى وألحان مصطفى شوقى، توزيع مايكل جمال.





وتقول كلمات الدعاء:

"يارب اشفى المريض .. وفى شدته عينه، احتار الأطباء فى عياه.. ولا هما فاهمينه، قاسى الليالى الطوال.. فى الشدة واتألم ، وبدل كتير الدوا.. لحد ما اتعلم، إن الشفاء منك.. وانت اللى تأمر بيه، فاقبل دعاء أهله.. واللى بيشفع ليه، واقبل دعاء.. كل اللى حابينه".





وحقق المطرب مصطفى شوقى نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" ، التي طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني"، وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس.



