أذان النوازل ماهو .. تعرف على صيغته ولماذا سمي بهذا الاسم

أذان النوازل .. أكدت وزارة الأوقاف أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه ، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات ، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما ، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلادنا العالمين .
أذان النوازل يكون بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.
ما هو أذان النوازل ولماذا سمي بهذا الإسم ؟
أذان النوازل هو الأذان الذي يتم اللجوء اليه في وقت البلاء والأزمات وسمي " نوازل " نسبة الى نازلة فيقولون" نزل بنا البلاء" أي حل علينا البلاء فسمي الأذان بأذان النوازل ويوجد ما يسمى بـ " فقه النوازل " وهو الذي يوضح التصرفات والأحكام الشرعية لكل أمورنا وقت البلاء او الأزمات . .
ما يقال وقت أذان النوازل
قال العلماء أن ترديد الأذان بصفة عامة سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل صاحبه على ثواب كبير والدعاء بعد ترديد الأذان مستجاب .
وأضاف العلماء عند سماع المؤذن يقول : "صلوا في رحالكم ، صلوا في بيوتكم " فيجب على المسلم ترديد قول : " لا حول ولا قوة إلا بالله " .
وزير الأوقاف أكد أن جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها وزارة الأوقاف المصرية في تعليق الجمع والجماعات والتراويح بالمساجد منطلقات شرعية بحتة ، هدفها تقديم ما يجب تقديمه وهو الحفاظ على النفس ، والانتقال من المتعذر إلى بديله المتيسر وهو الصلاة في المنزل .
وأضاف وزير الأوقاف في بيان له أن من كان معتادًا على الصلاة في المسجد ومنعه العذر كتب له مثل أجر وثواب ما كان يعمل قبل أن يحبسه العذر ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" (رواه البخاري).
وأوضح جمعة أن جميع قرارات الوزارة في هذا الشأن تدرس بعناية في ضوء فقه النوازل والموازنات ، فتدفع المفسدة العظيمة بما يجب أن تدفع به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، وقد تُحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق مصلحة عظيمة ، وهذه القواعد الفقهية والأصولية هي التي نبني عليها قراراتنا ، من خلال إعمال العقل في فهم صحيح الشرع ، نجتهد في ذلك مرضاة لله (عز وجل) غير ملتفتين إلى شيء غير مرضاته سبحانه وتعالى .
وتابع: من خلال هذه المنطلقات مجتمعة انتهى الرأي الشرعي لدينا إلى تعليق الجمع والجماعات وصلاة التراويح بالمساجد مع غلق المساجد غلقًا تامًا طوال الشهر الكريم ، مع العمل على تكثيف البرامج الدعوية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية ، واستعداد الوزارة للتعاون مع أي وسيلة إعلامية تريد تخصيص وقتًا أو مساحة للثقافة الدينية الرشيدة خلال الشهر الكريم وذلك من خلال التواصل مع المتحدث الرسمي للوزارة .