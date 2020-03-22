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ديني

بعد غلق المساجد .. وزير الأوقاف: انطلاق أذان النوازل من ماسبيرو ظهر اليوم

الأحد 22/مارس/2020 - 12:14 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
صرح الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه تم التنسيق مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق أذان النوازل " صلوا في رحالكم "  ظهر اليوم ، وذلك لأمرين : الأول اتساق ذلك مع واقع الأذان الفعلي في المساجد ، والأمر الثاني هو التكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية ، وكون ذلك إسهاما من الهيئة الوطنية للإعلام في توصيل رسالة توعوية مفادها أننا في ظرف طارئ واستثنائي يتطلب منا جميعا الأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور الوقائية والاحترازية .

واختتم الوزير تصريحاته بقوله: "سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

يذكر ان اذان النوازل هو اذان الظروف الطارئة الذي يتضمن قول المؤذن الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في رحالكم ويطلق عليه اذانن النوازل لارتباطه بفقه النوازل وأوقاتها .

بعد غلق المساجد .. وزير الأوقاف يناشد محطات الإذاعة والتلفزيون اتباع الأذان المحدد

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية اتباع الأذان بعبارتي: "ألا صلوا في بيوتكم ، ألا صلوا في رحالكم"، وذلك اتساقا مع الواقع وإسهاما منها في التوعية والتنبيه بالتزام ما انتهى إليه رأي جميع المؤسسات الدينية المبني على رأي المؤسسات الصحية في هذا الشأن، حيث إن ذلك سيكون إسهامًا منها في تكثيف عملية التوعية.
 
وكلف الوزير غرفة عمليات وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ، بالتعاون مع كافة الصحف والقنوات فى تلقى البلاغات بالمساجد المفتوحة بالمخالفة لقرار الأوقاف بالغلق. 

وكانت وزارة الأوقاف قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.
 
كما أصدر الوزير قرارا بالتنبيه على جميع العاملين بالمساجد بعدم فتح المسجد بأية حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء ، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال.

وأكد جمعة أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود ، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها ، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 
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