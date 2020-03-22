بعد غلق المساجد .. وزير الأوقاف: انطلاق أذان النوازل من ماسبيرو ظهر اليوم

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه تم التنسيق مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق أذان النوازل " صلوا في رحالكم " ظهر اليوم ، وذلك لأمرين : الأول اتساق ذلك مع واقع الأذان الفعلي في المساجد ، والأمر الثاني هو التكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية ، وكون ذلك إسهاما من الهيئة الوطنية للإعلام في توصيل رسالة توعوية مفادها أننا في ظرف طارئ واستثنائي يتطلب منا جميعا الأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور الوقائية والاحترازية .





واختتم الوزير تصريحاته بقوله: "سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .





يذكر ان اذان النوازل هو اذان الظروف الطارئة الذي يتضمن قول المؤذن الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في رحالكم ويطلق عليه اذانن النوازل لارتباطه بفقه النوازل وأوقاتها .





بعد غلق المساجد .. وزير الأوقاف يناشد محطات الإذاعة والتلفزيون اتباع الأذان المحدد



