أول أيام رمضان 2020.. الإفتاء تستطلع هلال الشهر الكريم مغرب اليوم

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أول أيام رمضان 2020

أول أيام رمضان أو موعد تحري هلال شهر رمضان 1441 - 2020 شرعيا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها المسئولة عن استطلاع هلال رمضان وإعلان أول أيام شهر رمضان 1441 - 2020 وبداية الشهور، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع، منوهة بأنه يستحب عند رؤية الهلال، ترديد دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).



وكانت قد قررت دار الإفتاء إلغاء احتفال رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريًا، والذى مقرر له وذلك ضمن إجراءات الوقاية للدولة فى ظل سعيها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات والمؤتمرات، حيث سيتم الاكتفاء ببيان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، من مكتبه فى دار الإفتاء المصرية.





متى رمضان 2020 متى رمضان 2020 ، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.





متى رمضان 2020 ، كما أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل .





موعد رمضان 2020

موعد شهر رمضان 2020 وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان يبدأ فى 24 إبريل وسيكون 30 يوما، وأن 23 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.





موعد رمضان 2020 فلكيًا أعلن معهد أبحاث الشمس بمرصد حلوان، عن أنه سيتم تحري هلال رمضان 2020-1441 فى مصر، بعد مغيب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان1441هـ، الموافق 22 إبريل 2020م لتحديد ما إذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان، أم إنه سيكون أول أيام رمضان 2020-1441.





موعد شهر رمضان 2020 فلكيًا وأكد أن إمكانية رؤية هلال شهر رمضان 2020-1441 بعد مغيب شمس يوم الأربعاء 22 أبريل 2020م مستحيلة بالعين المجردة والتلسكوب، نظرًا لغروب القمر قبل الشمس في كافة الدول العربية، إضافة لعدم حدوث الاقتران وعدم تولد الهلال وحدوث الاقتران في مختلف الدول العربية، وبحسب الحسابات الفلكية فإن الاقتران المركزي «المحاق المركزي» سيحدث يوم الخميس 23 إبريل 2020 الساعة 02:26 بالتوقيت العالمي".





موعد رمضان 2020 فلكيًا وأوضح المعهد عدة ملاحظات وهي: أولًا: تحري هلال رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل 2020م في مصر ، بالتوقيت العالمي (+٢)، ثانيًا: موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2020م في القاهرة: الساعة 15:57، ثالثًا: موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2020م في القاهرة: الساعة 16:27.





موعد شهر رمضان 2020 ووفقًا لهذه الملاحظات، فسيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال رمضان 2020 ليلة الأربعاء مستحيلة، وعليه سيكون يوم الخميس 23 أبريل 2020م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2020 في مصر.





كيفية استطلاع هلال شهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال ، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.





وأضافت أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.





وتابعت: هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين: أولهما : هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر، وثانيهما : هو كيفية غروب القمر.





وذكرت دار الإفتاء، كيفية نزول القمر والتي تتمثل في خمس حالات:

• الحالة الأولى: أن يغرب قبل غروب الشمس.

• الحالة الثانية: أن يغرب مع غروب الشمس.

• الحالة الثالثة: أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء.

وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا.

• الحالة الرابعة: هي أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر.

وفي هذه الحالة لا تنعكس أضواء الشمس على جرم القمر، مما يستحيل معه رؤية الهلال في هذه الحالة.

• الحالة الخامسة: أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت -إذا ما رؤي الهلال حينئذٍ- ولادة الشهر.





وأشارت إلى أن هذه المدة أتت من أن الأرصاد الفلكية في العالم كله والمراصد العظمى الجبارة لم تستطع أن ترصد الهلال في أقل من 15 ساعة و40 دقيقة بعد الافتراق؛ فهذا إجماع بين الفلكيين.





فإذا كانت هناك دعوى للرؤية وقد فُقِدَت شروط الاعتماد -كأن غرب القمر قبل الشمس، أو معها، أو بعدها وقبل الاجتماع والافتراق، أو بعدها وبعد الاجتماع والافتراق ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة- ففي كل هذه الأحوال لو ادعى أحدهم أنه رأى الهلال فإن شهادته ترد؛ بموجب قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1966م من أن الحساب -ولأنه قطعي- يمثل تهمة للرائي الذي يدعي خلافه، ونص قرار المجمع في مؤتمره الثالث، المنعقد في الفترة من 30 من سبتمبر إلى 27 من أكتوبر سنة 1966م: [(أ‌) أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يُعتمَد عليها إذا تمكنت فيها التُّهَم تمكنًا قويًّا. (ب‌) يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرًا كان أو أنثى، إذا لم تتمكن التهمة في إخباره لسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب: مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به].

أمَّا إذا وافقت الرؤية الحساب -على النحو المتقدم- فإن الشهر يثبت بتلك الرؤية.





يذكر أن مصر -وعلى مر عقود من الزمن- لم تختلف الحسابات الفلكية في القول باستحالة الرؤية أو بإمكانها مع نتائج الرؤية الفعلية التي تقوم بها اللجان الشرعية.





وأكدت دار الإفتاء المصرية التزامها في ذلك بقرارات مؤتمر جدة التي لا تخرج عن منهج دار الإفتاء المصرية من اعتماد على الرؤية البصرية من ناحية والاستئناس بالحسابات الفلكية الدقيقة من ناحية أخرى.