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بين الناس

القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بشركات المياه لاستقبال شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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سيد احمد
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ فى الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ووضع استراتيجية لمراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الإجراءات الإحترازية المتبعة بالشركات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتزام العاملين بالإجراءات الوقائية، والدور المجتمعى للشركات لمنع تفشى هذا الوباء من خلال خطط تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع للحد من انتشاره، حرصًا على صحة المواطنين.

واستعرضت بعض شركات المياه تجاربها فى تصنيع غرف تعقيم وتطهير مصممة ومصنعة بالكامل بأيدي العاملين بالشركات والتى تتكون من (ترمومتر حراري لقياس درجه حراره العاملين قبل الدخول لمقر عملهم - جهاز تعقيم الأيدي – الكابينة والمصممة للتعقيم والتطهير  باستخدام ماد معقمة مطابقة لمواصفات الصحه العالمية) ليتم استخدامها فى مقارالعمل والمبانى الادارية فى إطار الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وناقش رسلان خطط الشركات التابعة فى تفعيل سائل الدفع الالكترونى لتسهيل سداد الفواتير والتيسير على المواطنين، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM).

وشدد، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.

وأشار إلى تفعيل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى www.facebook.com/HCWWeg   لفتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين، ونشر الأخبار والموضوعات التى تهم المواطن، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى وسرعة حلها، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 ويتيح  إرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.
القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بشركات المياه لاستقبال شهر رمضان
القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بشركات المياه لاستقبال شهر رمضان
القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بشركات المياه لاستقبال شهر رمضان
القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بشركات المياه لاستقبال شهر رمضان
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