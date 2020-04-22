صحة الدقهلية تعلن إعادة تشغيل مستشفى صدر دكرنس بكامل طاقتها

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إعادة تشغيل مستشفى صدر دكرنس بكامل طاقتها وقوتها البشرية بعد تركيب الفواصل المادية التي تفصل غرف المرضى عن بعضها وتعد هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد لعزل كل مريض عن الآخر.





وأضاف أنه تم تركيب فواصل بالعيادات الخارجية وإعداد مكان مخصص لجلسات الاستنشاق كما تم التبرع ببعض مستلزمات مكافحة العدوى مثل البدل والنظارات الواقيه وماسكات جراحيه والمعقمات وتشمل كحول وكلور وجوانتيات لاتكس وغسالة وثلاجة وغيرها وذلك مشاركة من المجتمع المدني.





ووجه الشكر لأعضاء المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب عن دائرتي دكرنس وبني عبيد على ما يقدمون من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية للمرضى.



