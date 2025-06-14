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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الضربة الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية تسبب في أضرار كبيرة

نطنز
نطنز
قسم الخارجي

كشف مسئولين أمريكيين، اليوم الجمعة أن التقييمات الأولية لأضرار المعركة تشير إلى أن الضربات الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كانت فعالة للغاية.

وأضاف المسئولين الأمريكيين أن الضربة على نطنز وتجاوزت بكثير الأضرار السطحية للهياكل الخارجية، حيث أدت إلى انقطاع الكهرباء في المستويات السفلية حيث تُخزن أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، وفقًا لما أوردته شبكة سي إن إن.

وقال مصدر آخر مطلع على تقييمات الأضرار المبكرة: "كانت هذه غارة شاملة"، وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي على المنشأة يبدو أنه شمل أيضًا عناصر إلكترونية.

وليس من الواضح ما إذا كانت العناصر الإلكترونية أم الضربات الحركية هي سبب انقطاع الكهرباء.

اشتعلت النيران في نطنز، المنشأة التي تُمثل جوهر طموحات إيران النووية، يوم الجمعة، وفقًا لصور على وسائل التواصل الاجتماعي حددتها CNN وتغطية التلفزيون الحكومي الإيراني.

يُعتبر المجمع النووي، الذي يقع على بُعد حوالي 250 كيلومترًا (150 ميلًا) جنوب العاصمة طهران، أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران. 

ويقول المحللون إن الموقع يستخدم لتطوير وتجميع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وهي التكنولوجيا الرئيسية التي تحول اليورانيوم إلى وقود نووي.

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