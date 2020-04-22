تويوتا تعود للعمل فى باريس وتفتتح مصنعها من جديد

اعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات عن فتح مصنع لها فى فرنسا بعد الاغلاق الذي فرضته مخاطر فيروس كورونا لتصبح بذلك اول شركة تعيد انتاجها لانتاج السيارات فى باريس .

واستأنف المصنع في مدينة أونانغ بشمال فرنسا العمل فيه بعد إغلاق استمر لخمسة أسابيع

، و قال رئيس مصنع تويوتا فرنسا لوسيانو بيوندو، ان افتتاح او اعادة افتتاح مصنع ياريس يمثل الخطوة الأولى في تكييف الأدوات الصناعية مع الوضع الجديد.

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أي أن نعمل مع الموظفين طوال اليوم لعدة أيام للتأكد من أن الجميع يمكنهم تحسين الأداء.

واضاف تتمثل الفكرة في تناوب فرق العمل، فعادة ما يكون لدينا ثلاث فرق تعمل على 1100 سيارة في اليوم. لذا أجرينا تعديلا لتصبح فريق إنتاج واحدا فقط يتألف من أعضاء الفرق الثلاث المتناوبة".

وكانت شركة تويوتا فرع باريس قد ، علقت الشركة عمليات الإنتاج منذ منتصف مارس الماضي على أثر تفشي فيروس كورونا تقريبا في فرنسا وبريطانيا والتشيك وبولندا وتركيا والبرتغال. ثم في روسيا بعد ذلك .

ولم تكن عودة العمل بمصنع ياريس سهله وانما شهدت مفاوضات صعبة مع اتحادات العمال وفي هذا الصدد قال إريك بيكويور ممثل نقابة CGT في تويوتا في فرنسا: "ليس من الحكمة إعادة تشغيل مصانع السيارات عندما لا يزال الفيروس، قد تكون قنبلة متفجرة تعرض العمال للخطر، حيث يعمل في الموقع حوالي 4500 شخص "