بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد

View this post on Instagram

Behind the scenes .. ♥️ فاضل حلقتين و الجزء الرابع يخلص 😞 •• إنتاج: #tvision #synergy #طارق_الجنايني #تامر_مرسي تأليف: #نهال_سماحة، #محمد_عبد_العزيز، #ماريان_هاني اشراف ع الكتابة: #احمد_شوقي إخراج: #مصطفى_أبوسيف #حكايات_بنات4 #مسلسل_حكايات_بنات _بنات _بنات #hekayatbanat4 #hekayatbanat @tvisioneg