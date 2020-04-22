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بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هند عبد الحليم، مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت الفنانة هند عبد الحليم برفقة ابطال مسلسل حكايات بنات الذى تسبب فى الهجوم عليهن من قبل الجمهور.

وحقق المسلسل حوالى 170 مليون مشاهدة على موقع فيس بوك منذ طرح الجزء الرابع.
الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.
الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن.
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