بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .





وظهرت الفنانة هند عبد الحليم برفقة ابطال مسلسل حكايات بنات الذى تسبب فى الهجوم عليهن من قبل الجمهور.





وحقق المسلسل حوالى 170 مليون مشاهدة على موقع فيس بوك منذ طرح الجزء الرابع.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.