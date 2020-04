شعر ترامب يثير سخرية واسعة على السوشيال ميديا.. وملايين المشاهدات لـ فيديو السشوار

حظى مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية وتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدم أحد رواد التواصل الاجتماعي مقطعا من كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الهواء الطلق، حيث بدا مظهر شعره مثيرا للسخرية.

وظهر في الفيديو الساخر هذا الشخص يحمل جهاز "سيشوار" و"مشط" أثناء عرض كلمة ترامب على الشاشة وبدا وكأنه يقوم بتصفيف شعره بها.

وتجاوز عدد المشاهدين لهذا المقطع على تويتر 2.3 مليون مشاهد، فيما يبدو أن الفيديو نشر في الأصل للمرة الأولى على موقع "تيك توك".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دائما ما يكون مثارا للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتمحور عادة حول شعره أو الألفاظ الغريبة التي يقولها وطريقته في الحديث فضلا عن صغر حجم يديه.

