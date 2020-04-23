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إحنا تمام وبخير.. تعليق أحمد السقا بعد ادعائه الإصابة والعطس على الهواء ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:55 ص
الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا
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محمود محسن
قال الفنان أحمد السقا أنه متواجد في بلده الثاني لبنان، مؤكدا أن "الناس هنا شايلنا على دماغهم"؛ نظرا لما يقدمونه من دعم كبير.


وأضاف أحمد السقا، أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، أنه دائما يستخدم الكمامات والمطهرات والماء والصابون والمعقمات؛ من أجل الحماية من فيروس كورونا.


وتابع الفنان أحمد السقا، أنني أتمنى أن أكون سببا في إسعاد المصريين بهذا البرنامج.


وأشار الفنان أحمد السقا إلى أن أصعب نقطة أن ينسلخ الممثل ويصبح شخصا عاديا يمارس حياته الطبيعية من دون أى ضغوط. 


وقام السقا بادعاء الإصابة بالبرد والعطس على الهواء، مازحا "إحنا تمام وبخير ومعندناش كورونا". 

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