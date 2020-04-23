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فن

رنا سماحة تحتفي بحصولها على مليون متابع بـ إنستجرام ..شاهد

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة رنا سماحة صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيدهات انستجرام ،لتحتفل بوصول متابعيها الى مليون متابع على حسابها بالانستجرام 

وتلقت تفاعل كبير من متابعيها بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي :

عقبال ال١٠٠ مليون يا قلبي 

الف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك 

تستاهلى كل خير يا رنا 


وانتهت المطربة رنا سماحة، من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، ومن ضمنه "عندى الجرأة"، "100 مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان فخرانى، وتوزيع حازم سعيد، والثانية "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

وكانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية "فيني وجع"، وهى من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد
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