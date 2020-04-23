كوريا الجنوبية تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى حالتي وفاة.





وأشارت المراكز، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إلى أن المعدل اليومي للإصابات الجديدة في البلاد يبقى في حدود 10 لليوم السادس على التوالي، بعد أن بلغ 18 حالة يوم السبت الماضي و8 حالات يوم الأحد و13 حالة يوم الاثنين و9 حالات يوم الثلاثاء و11 حالة أمس.





وأضاف أنه تم اكتشاف حالتين من أصل الـ8 إصابات الجديدة أثناء إجراءات الحجر الصحي على القادمين عبر المطار. وتم تأكيد حالتين أخريين من بين القادمين من الخارج، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات الجديدة الواردة 4 حالات.





جدير بالذكر أنه بلغت حصيلة كورونا في البلاد 10702 إصابة و240 وفاة، فيما تماثل للشفاء 8411 شخصا بزيادة 134شخصا خلال اليوم الماضي.