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ثقافة

معرض أبو ظبي للكتاب يواصل جلساته بلقاء مع خبيرة تغذية أطفال

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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طارق موسى
واصلت دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي تنظيم سلسلة الجلسات الافتراضية التي يقدمها معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، بعد تأجيل دورته الثلاثين إلى العام القادم بسبب الأزمة الصحية العالمية، حيث بُثت أمس جلسة مباشرة مع خبيرة تغذية الأطفال أنابيل كارمل، والتي بيعت ملايين النسخ من كتبها المختصة بتحضير وجبات الأطفال حول العالم.

وأقيمت الجلسة أول أمس تحت عنوان "عائلات سعيدة وصحية: غذاء جيد.. شعور جيد"، وهي الثانية ضمن سلسة الجلسات الافتراضية التي يتم عرضها بتقنية البث المباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، متيحةً لجمهور المعرض فرصة لقاء الفنانين والمؤلفين المفضلين لديهم من منازلهم.

ومن مطبخ منزلها في لندن، قدمت كارمل للأهالي طريقة تحضير كرات الشوكولا بالبرتقال الخالية من السكر، وهي وصفة شهية ومغذية مصنوعة من التمر وبودرة الكاكاو والكاجو والزبيب وخلاصة البرتقال.. وقالت كارمل بأن هذه الوصفة سهلة بما يكفي ليتمكن الأطفال اليافعون من تحضيرها بأنفسهم بمساعدة بسيطة من والديهم.

بدأت كارمل مسيرتها المهنية كخبيرة تغذية بعد أن فقدت طفلها الأول بعمر الثلاثة أشهر، وأنجبت بعد عام من ذلك طفلها الثاني نيكولاس الذي تصفه بأنه "الأصعب مراسًا بتناول الطعام في العالم"، وقد دفعها قلقها حيال ذلك إلى ابتكار سلسلة من الوصفات الشهية والمغذية لترغيب طفلها بتناول الطعام، وجمعت كارمل هذه الوصفات ضمن كتابها "الدليل الشامل لتخطيط وجبات الأطفال الرضع وحديثي المشي"، والذي رفضته في البداية العديد من دور النشر ليتم إطلاقه أخيرًا في عام 1991. وسرعان ما أصبح هذا الكتاب دليلًا موثوقًا لتغذية الأطفال وحقق مبيعات هائلة تخطت الخمسة ملايين نسخة، وألفت كارمل بعد ذلك 46 كتابًا آخر، وابتكرت مؤخرًا مجموعتها الخاصة من أطعمة الأطفال.

وأجابت كارمل خلال جلسة البث المباشر على أسئلة المتابعين حول فطام الرُضّع وأفضل أغذية الأطفال وغير ذلك من المواضيع. وأشارت إلى أن 90% من الأطفال على الأقل يمرون خلال نموهم بمرحلة يصعب فيها إطعامهم، مما يجعل طريقة تقديم الطعام بالغة الأهمية، واقترحت كارمل على الأهالي دعوة أطفالهم إلى المشاركة بتحضير الوجبات في سن مبكرة، حيث يساعد ذلك في تحفيز شهيتهم للطعام، عدا عن إتاحة الفرصة لتعزيز العلاقة بين الأهل والطفل.
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