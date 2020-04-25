AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

صيني يحول سيارة مازدا إلى مازيراتي

السبت 25/أبريل/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

استطاع شاب صيني أن يحول سيارة مازدا CX-4  من فئة كروس أوفر مدمجة إلى سيارة مازيراتي فاخرة والتي تعتبر واحدة من أجمل السيارات.

 

ولهذا السبب حاز هذا الشاب على إعجاب محبي السيارات بعد تمكنه من صنع سيارة فارهة المظهر بطريقة مبتكرة وبأقل التكاليف .

 

وأكد هذا الشاب بأنه نفذ هذه الخدعة بهدف اقتناء سيارة مازيراتي ولكن سعرها الباهظ حرمه من تحقيق حلمه لذلك قرر أن يبتكر هذه السيارة.

 

 

كما يوجد فرق كبير بين سيارتي مازدا CX-4  ومازيراتي  فمن المعروف أن مازدا محركها يتراوح سعته من 2.0 إلى 2.5 لتر أما ليفانتي فمحركها بسعة 3.0 لتر مع تيربو مزدوج يولد قوة 330 حصان بالإضافة إلى  عزم دوران اقصى 500 نيوتن .



وتزود مازيراتي  سيارتها بمحرك آخر بسعة 3.0 لتر مع تيربو مزودج بقوة 430 حصان و580 نيوتن.متر من عزم الدوران.

 

يذكر أن هذا التعدير تحدثت عنه وسائل الإعلام والتي تمكن من استغلال لمحات من التشابه بين الطرازين لينتج في النهاية هذه السيارة إيطالية المظهر ويابانية الجوهر. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعر مفاجأة.. سكودا تطرح سيارتها الجديدة karoq 2020 في السوق المصري بمواصفات قياسية

شاهد أسرع سيارة في العالم تفوق سرعتها سيارات الفورميلا ..فيديو

أول تجربة قيادة لسيارة كيا سورينتور 2021

تأجيل الكشف عن كاديلاك CT4-V وCT5-V بلاكوينج بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور

نانسى عجرم ترد بقوة على حملها الرابع ورأيها فى خلفة الذكور.. شاهد

عداد كورونا فى مصر.. الصحة: ارتفاع عدد المصابين لـ4319 حالة.. و307 وفيات

أحمد موسى: منظمات إخوانية إرهابية تدعي كذبا وجود اختفاء قسري في مصر

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

بعد تصدر#إلغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. أستاذ جامعي يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة

بالشيفون المنقط .. حلا شيحة تثير الجدل على السوشيال ميديا