صيني يحول سيارة مازدا إلى مازيراتي

استطاع شاب صيني أن يحول سيارة مازدا CX-4 من فئة كروس أوفر مدمجة إلى سيارة مازيراتي فاخرة والتي تعتبر واحدة من أجمل السيارات.

ولهذا السبب حاز هذا الشاب على إعجاب محبي السيارات بعد تمكنه من صنع سيارة فارهة المظهر بطريقة مبتكرة وبأقل التكاليف .

وأكد هذا الشاب بأنه نفذ هذه الخدعة بهدف اقتناء سيارة مازيراتي ولكن سعرها الباهظ حرمه من تحقيق حلمه لذلك قرر أن يبتكر هذه السيارة.

كما يوجد فرق كبير بين سيارتي مازدا CX-4 ومازيراتي فمن المعروف أن مازدا محركها يتراوح سعته من 2.0 إلى 2.5 لتر أما ليفانتي فمحركها بسعة 3.0 لتر مع تيربو مزدوج يولد قوة 330 حصان بالإضافة إلى عزم دوران اقصى 500 نيوتن .









وتزود مازيراتي سيارتها بمحرك آخر بسعة 3.0 لتر مع تيربو مزودج بقوة 430 حصان و580 نيوتن.متر من عزم الدوران.

يذكر أن هذا التعدير تحدثت عنه وسائل الإعلام والتي تمكن من استغلال لمحات من التشابه بين الطرازين لينتج في النهاية هذه السيارة إيطالية المظهر ويابانية الجوهر.