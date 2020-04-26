AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنيا وتحرير 39 مخالفة للتلاعب في الأسعار والاحتكار

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:23 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض

واصلت مديرية التموين بالمنيا تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لكل محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، إضافة إلي منع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.


وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينية ما بين 32 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخري متنوعة.


وأضاف أنه تم تحرير 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانة – محلات بدون شهادات صحية – مخالفات لبدالين التموين)، ومخالفة في مجال المواد البترولية لعدم وجود ترخيص.


كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه مديرية التموين بمواصلة تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضبط الأسواق.. حملات رقابية على السلع التموينية وتحرير 52 مخالفة بالمنيا

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وتحرير 79 مخالفة بالمنيا

تحويل المخالفين للنيابة .. محافظ البحر الأحمر يحذر التجار المحتكرين

بسبب كورونا تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات وضبط 54 مخالفة بالمنيا

تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع الغذائية والمطهرات بـ المنيا

ضبط 2.5 طن زيت مدعم بـ المنيا

ترشيحاتنا

درع الأبيض.. الزمالك يتحرك لإفساد مخطط الأهلي نحو خطف نجمه

فبركة وفاة كيم جونج أون.. وكيف أجمع العالم فجأة على ضرورة نجاة زعيم كوريا الشمالية

بعد 13 عاما... طفل "عندليب الدقي" يشارك في "فلانتينو"

شيك ومختلف.. 20 فكرة لغرف المعيشة بصيحة نيو كلاسيك

متخليش سفرة الفطار ناقصها حاجة.. طريقة عمل الباذنجان المخلل

إنجي وجدان تنشر صورة "شهيرة شهير" الحقيقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. ظهرت القطايف في عصرين وسر غريب وراء تسميتها

بمكياج ناعم .. منى ممدوح تستعرض جمالها

بالسوداني والكاسترد والكريمة.. طريقة عمل الجلاش بـ 3 وصفات شهية