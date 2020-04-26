حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنيا وتحرير 39 مخالفة للتلاعب في الأسعار والاحتكار

واصلت مديرية التموين بالمنيا تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لكل محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، إضافة إلي منع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.





وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينية ما بين 32 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخري متنوعة.





وأضاف أنه تم تحرير 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانة – محلات بدون شهادات صحية – مخالفات لبدالين التموين)، ومخالفة في مجال المواد البترولية لعدم وجود ترخيص.





كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه مديرية التموين بمواصلة تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار.