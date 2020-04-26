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مرأة

بالجلد الأسود .. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:15 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.

وتألقت سيرين عبد النور في إطلالتها بتوب باللون الأبيض، مع فستان جلد باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها.

وانتعلت حذاء بكعب باللون الاسود لتظهر بمظهر أنيق.

وحرصت الفنانة سيرين عبد النور بالظهور بشكل جمالي رقيق، فتركت شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة تبهر المتابعين.

ووضعت سيرين عبد النور بعض اللمسات الجمالية، فاتسخدمت اللون البني في الشفاه واعلى العين، مع رسم الحواجب.

كما أنها ارتدت بعض الاكسسوارات البسيطة لاستكمال إطلالتها الجذابة، فارتدت أسورة في اليد، مع حلق كبير الحجم في الأذن.
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