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طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الرابع على التوالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الرابع على التوالي

الثانوية العامة
الثانوية العامة
أ ش أ

 واصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم /الأحد/ بمحافظات الجمهورية ضمن امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025 وذلك للأسبوع الرابع على التوالي بأداء الامتحان في مادة الرياضيات البحتة للقسم العلمي (رياضيات نظام جديد)، ومادة الجبر والهندسة الفراغية للقسم العلمي (رياضيات نظام قديم)، وعلم النفس للقسم الأدبي ، والجيولوجيا للقسم العلمي علوم لطلاب النظام القديم .. وذلك وسط استعدادات مكثفة من مديريات التعليم لضمان انضباط سير الامتحانات. 


ففى محافظة مرسى مطروح .. أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نادية فتحي ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025 بمحافظة مطروح، 2923 طالبًا وطالبة، أمام 14 لجنة امتحانية بكافة أرجاء المحافظة، مضيفة أن الطلاب يؤدون الامتحان فترة واحدة من الساعة 9 صباحا إلى 12 ظهرا ولمدة 3 ساعات. 


وأشارت وكيل الوزارة الى أنه تم تسليم رؤساء لجان الامتحان كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية لتسليمها للطلاب مع بداية الامتحان واستلامها منهم عقب نهايته وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن. 


وأكدت وكيل الوزراة أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الامتحانات مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حرصا على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي الآمن، وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح خالد شعيب.

الثانوية العامة الرياضيات طلاب الثانوية العامة

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