سيرين عبد النور تشوق متابعيها بتفاصيل برنامجها الجديد برمضان.. شاهد





وغردت سيرين عبد النور قائلة ‏"رمضان يجمعنا" على MBC... وهالسنة، "سهرانين - معاكم بالبيت"، البرنامج الترفيهي اليومي المباشر، من تقديم الزميل أحمد فهمي وأنا... يتضمّن مسابقات وجوائز ولقاءات مع أبرز نجوم العالم العربي من منازلهم، وكمان فقرة "أنغامي" الموسيقيةإن شاء الله يعجبكم! ‎#رمضان كريم عليكم جميعًا ".









ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها وجاءت بين" ‏‎يا عمرييييي أجمل خبر " و" ‏‎بالتوفيق وناطرين، كل شي بيلبقلك " و" ‏‎بالتوفيق ان شاء الله يارب" و" ‏‎اكيد راح يعجبنا اذا فيه الجميلة سرين عبد النور".





يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

علقت الفنانة سيرين عبد النور على برنامجها الجديد مع الفنان أحمد فهمي المقرر عرضه في شهر رمضان القادم على قناة "ام بي سي مصر ".