إصابة أربعة أشخاص إثر انقلاب أوتوبيس بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب أتوبيس على طريق منية النصر-كفر علام بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أشخاص إثر انقلاب أتوبيس على طريق منيه النصر- كفر علام.

انتقل ضباط المباحث و 6 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كلا من مصطفى محمود المحلاوى 73 عاما مقيم المنزلة واصابته كسر بالفقرات العنقية وما بعد الارتجاج ، بشير السعيد رضوان طه 57 عاما مقيم الجمالية مصاب بخلع بالكتف الايسر وكدمات متفرقة بالجسم .

السيد مصطفى محمود المحلاوى 41 عاما مقيم المنزلة ، مصاب بخلع بالكتف الأيسر ، مهند على عطوة على 19 عاما مقيم البصراط

مصاب بخلع بالكتف الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منيه النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.