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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة أربعة أشخاص إثر انقلاب أوتوبيس بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب أتوبيس  على طريق منية النصر-كفر علام بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أشخاص إثر انقلاب أتوبيس  على طريق منيه النصر- كفر علام.

انتقل ضباط المباحث و 6 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة كلا من مصطفى محمود المحلاوى 73 عاما مقيم المنزلة واصابته كسر بالفقرات العنقية وما بعد الارتجاج ، بشير السعيد رضوان طه 57 عاما مقيم الجمالية مصاب بخلع بالكتف الايسر وكدمات متفرقة بالجسم .

السيد مصطفى محمود المحلاوى 41 عاما مقيم المنزلة ، مصاب بخلع بالكتف الأيسر ، مهند على عطوة على 19 عاما مقيم البصراط
مصاب  بخلع بالكتف الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منيه النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

الدقهلية منية النصر ضباط كفر علام

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