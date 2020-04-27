حبس مسجل خطر لارتكابه 4 وقائع لسرقة السيارات بالأزبكية

قررت نيابة الازبكية الجزئية، حبس مسجل خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات باسلوب المفتاح المصطنع.





وكشفت التحقيقات عن ارتكاب عدد ٤ حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات بمكان إخفائهم لدى عملائه ( ٤ أشخاص سيئى النية)





البداي عندما أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية قيام مسجل خطر بإرتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" تم ضبطه وبحوزته كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة .





واعترف بارتكاب عدد ٤ حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات بمكان إخفائهم لدى عملائه ( ٤ أشخاص سيئى النية).



