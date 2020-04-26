ترامب يبحث هاتفيا مع ماكرون إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي اليوم /الأحد/، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات الإيجابية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتقدم بشأن إعادة تشغيل الاقتصادات العالمية.



وقال جود دير نائب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض "إن ترامب وماكرون أعربا، خلال الاتصال، عن أملهما في عقد اجتماع مجموعة الخمس النووية (بي 5) قريبا ومناقشة استجابة الأمم المتحدة للجائحة".