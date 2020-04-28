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أخبار البلد

حدث ليلا..السيسي يعلن حالة الطوارئ.. الخام الأمريكي يتراجع.. إدانة جديدة لقرار ترامب ضد الصحة العالمية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من أبريل 2020 .

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع خام برنت الأمريكي عن مستوى 20 دولارا للبرميل، في حين هوى الخام الأمريكي 25%. 

زعم أحد الضباط الكوريين الشماليين المنشقين، أن الزعيم كيم جونج أون، تعرض للإصابة أثناء إطلاق أحد الصواريخ خلال أحد المناورات العسكرية  وهو ما يفسر غيابه الغامض.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٩٤٠ لسنة ۲۰۲۰، بحظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، من غرب العريش، وحتى جبل الحلال

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا لبحارة، على متن المدمرة البحرية "يو إس إس كيد". 

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن هذه المدمرة البحرية هي ثاني سفينة حربية أمريكية تتعرض لانتشار الفيروس أثناء وجودها في البحر بعد حاملة الطائرات يو اس اس تيودور روزفلت.


بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إسهامات واشنطن في تمويل منظمة الصحة العالمية، بدأت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا حول ذلك.

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