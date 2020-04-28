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أخبار العالم

النواب الأمريكي يدين قرار ترامب ضد منظمة الصحة العالمية.. ويطلب توضيح الخارجية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إسهامات واشنطن في تمويل منظمة الصحة العالمية، بدأت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا حول ذلك.

ومنحت اللجنة، وزارة الخارجية، أسبوعا؛ لتوضيح الأمر، وفق ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقرر ترامب تعليق المساهمات الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية في الـ14 من أبريل، متهما إياها بدعم الصين على حساب العالم.

وبعث أحد أعضاء المجلس رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، قال فيها إن "منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة تعاني من الخلل، ولكن من المؤكد أن قطع التمويل عنها في هذا الوقت غير مناسب".

وتشمل المواد التوضيحية التي يطلبها المجلس من الخارجية، قائمة بالاجتماعات التي عقدت بين الوكالات في الفترة بين الأول من ديسمبر و14 أبريل.
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