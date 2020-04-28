AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: استئناف تقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب والعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:15 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 939 لسنة 2020 ، المتضمن في مادته السادسة استثناء مكاتب العمل من قرار تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات أمام المواطنين.

وتضمنت التوجيهات استئناف مديريات القوى العاملة أو المناطق أو المكاتب التابعة لها - بحسب الأحوال - تقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب ، وشهادات القيد "كعب العمل " ، والعمالة غير المنتظمة فقط دون غيرها من باقي الخدمات،  وذلك لحين صدور تعليمات جديدة .

وأكدت التوجيهات ضرورة مراعاة المسافات الأمنة  ، وكثافة أعداد المواطنين داخل المكاتب في أثناء تقديم الخدمات المذكورة ، بحيث يحظر تقديمها بشكل يترتب عليه حدوث تجمعات أو تجمهر  للمواطنين ، ويكون مدير المديرية أو المنطقة أو المكتب ـ بحسب الأحوال - مسئولا عن تنظيم التعامل مع الجمهور ومنع الزحام والتكدس داخل مكان العمل .

وشددت التوجيهات علي أنه إذا تطلب تقديم إحد الخدمات المذكورة وقت يزيد عن 15 دقيقة ، يتم استلام المستندات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة وتحديد موعد آخر ( في نهاية اليوم أو في اليوم التالي ) لاستلام الخدمة أو الوثيقة المطلوبة منعا للتكدسات والازدحام .

كما أكدت التوجيهات استمرار حظر استلام أي شكاوى فردية أو جماعية طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر ، وتوجيههم لتقديمها على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع www.shakwa.eg .

كذلك استمرار تكليف جميع مفتشي العمل والسلامة والصحة والمهنية  -  بصفة مؤقتة ـ  ولحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالقيام بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة من حيث أعمال تطهير مكان العمل ، وكثافات العمال ، والوقاية الشخصية للعمال، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس .... الخ )، مع  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم.

وألزمت التوجيهات قيام المديرية بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للزملاء القائمين على تقديم الخدمات المذكورة والمفتشين من كمامات ،وجوانيات  لاستخدامها في أثناء قيامهم بمهامهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا   .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 1121 شابا منهم 21 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص في بالبحيرة

للوقاية من كورونا.. القوى العاملة: استخراج كعب العمل المميكن عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

تعليق الخدمات 15 يوما بسبب كورونا.. القوى العاملة: التعامل مع الجمهور إلكترونيا

لحين انتهاء أزمة كورونا.. القوى العاملة: متابعة مفتشي العمل والسلامة للإجراءات الاحترازية بالمنشآت لتوفير الحماية للعمال.. تنفيذ القانون تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم

تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع

القوى العاملة: مهلة شهرا لمغادرة الكويت للمنتهية إقاماتهم وغرامة للمخالفين

ترشيحاتنا

منتقدا ضيوفه..رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رامز جلال

اليوم.. الأعلى للإعلام يفتح التحقيق في أزمة برنامج رامز مجنون رسمي

خلاف ساديو ماني مع كلوب يفتح الباب أمام رحيله إلى ريال مدريد

وزير الوحدة في كوريا الجنوبية: زعيمنا ليس مريضا وربما تغيب لتجنب كورونا

معاكسة زمان.. ليلى أحمد زاهر تشعل تيك توك بـ فيديو من الفتوة.. شاهد

احذري الذهاب إلى هذا الطبيب في نهار رمضان.. الإفتاء: الفحص يفسد صومك وعليك قضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يعتدي بالضرب على ممرض مسن بسبب علبة عصير.. وهكذا عوقب

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

بعد سن الثلاثين.. كل ما لاتعرفه عن عمليات شد ترهلات جفن العين