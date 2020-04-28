وزير القوى العاملة: استئناف تقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب والعمالة غير المنتظمة

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 ، المتضمن في مادته السادسة استثناء مكاتب العمل من قرار تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات أمام المواطنين.





وتضمنت التوجيهات استئناف مديريات القوى العاملة أو المناطق أو المكاتب التابعة لها - بحسب الأحوال - تقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب ، وشهادات القيد "كعب العمل " ، والعمالة غير المنتظمة فقط دون غيرها من باقي الخدمات، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة .





وأكدت التوجيهات ضرورة مراعاة المسافات الأمنة ، وكثافة أعداد المواطنين داخل المكاتب في أثناء تقديم الخدمات المذكورة ، بحيث يحظر تقديمها بشكل يترتب عليه حدوث تجمعات أو تجمهر للمواطنين ، ويكون مدير المديرية أو المنطقة أو المكتب ـ بحسب الأحوال - مسئولا عن تنظيم التعامل مع الجمهور ومنع الزحام والتكدس داخل مكان العمل .





وشددت التوجيهات علي أنه إذا تطلب تقديم إحد الخدمات المذكورة وقت يزيد عن 15 دقيقة ، يتم استلام المستندات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة وتحديد موعد آخر ( في نهاية اليوم أو في اليوم التالي ) لاستلام الخدمة أو الوثيقة المطلوبة منعا للتكدسات والازدحام .





كما أكدت التوجيهات استمرار حظر استلام أي شكاوى فردية أو جماعية طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر ، وتوجيههم لتقديمها على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع www.shakwa.eg .





كذلك استمرار تكليف جميع مفتشي العمل والسلامة والصحة والمهنية - بصفة مؤقتة ـ ولحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالقيام بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة من حيث أعمال تطهير مكان العمل ، وكثافات العمال ، والوقاية الشخصية للعمال، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس .... الخ )، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم.



