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سيارات

أسباب مشكلة اختناق محرك السيارة وضعف السحب وكيفية حلها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:30 م
اختناق محرك السيارة
اختناق محرك السيارة
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اشرف عطية

جميعا نحافظ على سياراتنا و نحب أن نبقيها دائما في أفضل حال و لكن في بعض الأحيان تظهر بعض المشاكل في المحرك ، والتي لا نعرف لماذا حدثت أو كيفية حلها ففي هذا السياق نطرح عليكم أسباب اكثر المشاكل شيوعا، وهي  اختناق محرك السيارة وضعف السحب. 


أسباب اختناق محرك السيارة وضعف السحب : 


1 –تلف علبة البيئة أو الحاجة لتنظيفها

2–تلف الاسطوانة و الديسك في السيارات المانيوال

3- تلف البوجيهات 

4- تلف حساس الاكسوجين 

5- اتساخ البخاخات 

6- تلف فلتر الهواء 

7- انسداد فلتر البنزين 

عند حدوث اي مشاكل تتعلق بعزم السيارة يجب عليك فحص الأشياء السابقة لأنها المسؤولة عن اختناق المحرك و ضعف عزم السيارة و تساهم أيضا في ارتفاع استهلاك البنزين بشكل مبالغ فيه . 

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