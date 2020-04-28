أسباب مشكلة اختناق محرك السيارة وضعف السحب وكيفية حلها

جميعا نحافظ على سياراتنا و نحب أن نبقيها دائما في أفضل حال و لكن في بعض الأحيان تظهر بعض المشاكل في المحرك ، والتي لا نعرف لماذا حدثت أو كيفية حلها ففي هذا السياق نطرح عليكم أسباب اكثر المشاكل شيوعا، وهي اختناق محرك السيارة وضعف السحب.





أسباب اختناق محرك السيارة وضعف السحب :





1 –تلف علبة البيئة أو الحاجة لتنظيفها

2–تلف الاسطوانة و الديسك في السيارات المانيوال

3- تلف البوجيهات

4- تلف حساس الاكسوجين

5- اتساخ البخاخات

6- تلف فلتر الهواء

7- انسداد فلتر البنزين

عند حدوث اي مشاكل تتعلق بعزم السيارة يجب عليك فحص الأشياء السابقة لأنها المسؤولة عن اختناق المحرك و ضعف عزم السيارة و تساهم أيضا في ارتفاع استهلاك البنزين بشكل مبالغ فيه .