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سيارات

ما هي أضرار ارتفاع حرارة المحرك ؟

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:00 م
ارتفاع حرارة المحرك
ارتفاع حرارة المحرك
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اشرف عطية

أحيانا تحدث بعض المشاكل في سياراتنا و لا نعلم كيف نقوم بعلاجها و ولا نعلم ايضا ما الضرر الذي تلحقه بالسيارة فمثلا مشكلة ارتفاع درجة الحرارة ليست مجرد مشكلة عابرة ولكن هي حقا مشكلة كبيرة لما ينتج عنها من آثار جانبية في السيارة ففي هذا السياق سنعرض عليكم في هذا الموضوع الأضرار التي تنتج عن ارتفاع درجة حرارة المحرك .  


الأضرار التي تصيب المحرك من ارتفاع درجة الحرارة : 


1- تجعل محرك سيارتك يتوقف عن العمل


2- تؤدي إلى انسداد بخاري في أنابيب الوقود وهذا الانسداد سيمنع تحرك البنزين داخل الأنابيب.


3- تلف طبقة الزيت في جدران الاسطوانات في المحرك 


4- تآكل اجزاء جدران الاسطوانات.


5- تتأثر الجوانات داخل المحرك لانها من الكوتش التي يتأثر بالحرارة 


اذا لاحظت ارتفاع مؤشر الحرارة الخاص بسيارتك يجب عليك التوقف فورا وأن تقوم بتبطيل المحرك وتركه حتي يهدأ ثم تقوم باستكشاف المشكلة التي ستكون في الغالب بسبب نقص في مياه التبريد . 

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