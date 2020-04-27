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سيارات

تعرف على أسباب انخفاض حرارة المحرك عند تشغيل التكييف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:01 م
انخفاض حرارة السيارة
انخفاض حرارة السيارة
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اشرف عطية

مع دخول فصل الصيف يفضل الكثير من قائدي السيارات استخدام التكييف الخاص بسياراتهم للتخفيف من شدة الحرارة داخل السيارة ولكن البعض لا يعلم أسباب انخفاض درجة حرارة المحرك عند تشغيل التكييف ففي هذا السياق نطرح عليكم اسباب انخفاض درجة حرارة المحرك عند تشغيل  التكييف

 

عندما تقوم بتشغيل محرك السيارة وتقودها  فلن تعمل المراوح إلا إذا اكتشف الكمبيوتر أن الحرارة وصلت إلى درجة مرتفعة  فعند وصول المحرك لدرجة حرارة 90 او 95 مثلا حسب موديل السيارة فتختلف الماركات في هذه النقطة تقوم المراوح بالعمل.

 

لكن  عند قيامك بتشغيل التكييف  فأنت تعطي امر إلى السيارة بشكل غير مباشر لتشغيل المراوح وذلك عندما يبدأ الكمبرسور بالعمل. هذه المراوح من شأنها تبريد الرديتر الخاص بالمكيف كي تحصل على أفضل برودة في المقصورة فلهذا السبب تنخفض درجة حرارة المحرك لانك عند تشغيل التكييف تقوم بتشغيل مروحتين وهذا كافي لخفض درجة حرارة المحرك الى النصف او اقل .

 


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